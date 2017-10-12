Убивший бензопилой женщину в ТЦ в Минске напал на сотрудника колонии

МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Напавший на людей в минском торговом центре с бензопилой и топором Владислав Казакевич набросился с самодельным ножом на сотрудника колонии, где отбывает наказание, сообщила в четверг пресс-служба МВД Белоруссии.

В марте 2017 года Минский городской суд признал 18-летнего Казакевича виновным в убийстве сотрудницы ТЦ "Новая Европа", а также в покушении на убийство и злостном хулиганстве, и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позже Верховный суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.

"В четверг в исправительной колонии №17 (Шклов, Могилевская область) при выводе осужденного Казакевича на прогулку во время проведения стандартной процедуры досмотра сработал металлодетектор в области его левого рукава. Осужденному было предложено сдать запрещенный предмет, но он, не выполнив требования войскового наряда, правой рукой выхватил из рукава самодельный нож и попытался напасть на сотрудника администрации колонии", — говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным действиям начальника и личного состава войскового наряда контролеров Казакевич был обезоружен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавили в МВД.

Вечером 8 октября 2016 года Казакевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр "Новая Европа" с заведенной и готовой к применению бензопилой. Первая посетительница, которую он попытался убить, смогла убежать. Однако он убил с помощью бензопилы и топора-кувалды женщину 1973 года рождения и нанес телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам. Спустя непродолжительное время Казакевич был задержан работниками и посетителями ТЦ, а также прибывшими милиционерами.