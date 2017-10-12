Убивший бензопилой женщину в ТЦ в Минске напал на сотрудника колонии

МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Напавший на людей в минском торговом центре с бензопилой и топором Владислав Казакевич набросился с самодельным ножом на сотрудника колонии, где отбывает наказание, сообщила в четверг пресс-служба МВД Белоруссии.
"В четверг в исправительной колонии №17 (Шклов, Могилевская область) при выводе осужденного Казакевича на прогулку во время проведения стандартной процедуры досмотра сработал металлодетектор в области его левого рукава. Осужденному было предложено сдать запрещенный предмет, но он, не выполнив требования войскового наряда, правой рукой выхватил из рукава самодельный нож и попытался напасть на сотрудника администрации колонии", — говорится в сообщении.
Вечером 8 октября 2016 года Казакевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр "Новая Европа" с заведенной и готовой к применению бензопилой. Первая посетительница, которую он попытался убить, смогла убежать. Однако он убил с помощью бензопилы и топора-кувалды женщину 1973 года рождения и нанес телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам. Спустя непродолжительное время Казакевич был задержан работниками и посетителями ТЦ, а также прибывшими милиционерами.