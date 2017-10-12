Депутат Госдумы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выход США из ЮНЕСКО негативно скажется как на мировой культуре, так и на самих Штатах, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации.

"Для России это никак не скажется, для ЮНЕСКО — обязательно, потому что вклад США в эту организацию был значительным. Также это плохо для мировой культуры и для самих США, потому что вне мировой культуры не существуют даже США", — заявил Бортко РИА Новости.

При этом депутат отметил, что США в последние время отличаются тем, что совершают странные и непонятные действия, которые вызывают удивление, "это как раз одно из них".