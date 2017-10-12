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Выход США из ЮНЕСКО - большой удар для организации, считает эксперт

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Выход США из ЮНЕСКО (8)
17:0912.10.2017
0910
© REUTERS / Philippe Wojazer/File PhotoШтаб-квартира ЮНЕСКО в ПарижеШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer/File Photo

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выход США из ЮНЕСКО стал большим ударом и серьезным потрясением для организации, заявил РИА Новости генеральный директор РСМД Андрей Кортунов.

Американский флаг у здания штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. 12 октября 2017
© REUTERS / Philippe Wojazer
В Госдепе рассказали, когда решение о выходе из ЮНЕСКО вступит в силу
США в четверг уведомили ЮНЕСКО о решении выйти из этой организации. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что шаг Вашингтона связан с необходимостью реформы и "антиизраильской предвзятостью" организации. Решение вступит в силу с 31 декабря 2018 года.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты критиковали ЮНЕСКО постоянно. "Было две линии аргументации. Одна из них была связана с Израилем и с отношением ЮНЕСКО к Палестине. У них есть точка зрения, что организация занимает антиизраильскую позицию, что не отвечает американским интересам. Вторая линия аргументации сводилась к тому, что ЮНЕСКО очень дорогая и неэффективная организация. Очень большие административные расходы, а эффективность работы организации шла вниз", — пояснил Кортунов.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Гендиректор ЮНЕСКО прокомментировала выход США из организации
В любом случае, по его словам, для организации выход США является "большим ударом и серьезным потрясением". "Придется секвестировать бюджет. Думаю, это отразится и на штате организации, и на тех проектах, которые эта организация ведет. Думаю, что сейчас будут искаться возможности экономии или замещения американского взноса", — прогнозирует эксперт.

Соединенные Штаты оказались платить взнос в организацию еще в 2011 году после включения Палестины в число ее членов. В этой связи они были впоследствии лишены права голоса. Доля США в бюджете ЮНЕСКО составляла порядка 22%.

Директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Гендиректор ЮНЕСКО сожалеет в связи с решением США о выходе из организации
Кортунов отметил, что в действиях США есть и "символический смысл". "Соединенные Штаты атаковали ЮНЕСКО десятилетиями, но при этом ни одна из предыдущих администраций все-таки не рискнула пойти на выход из организации. Потому что это, конечно, скандал, какие-то имиджевые потери, это сразу подвергать себя критике со всех сторон, становиться объектом различного рода нападок. И если действительно США такое решение приняли, они перешли определенную черту", — считает Кортунов.

Он напомнил, что есть и другие международные организации, в которых "США участвуют, но деятельностью которых они недовольны". "И тогда нас ждут не самые лучшие времена, по крайней мере для части международных организаций вопрос встанет очень жестко. Либо они должны менять работу, приспосабливаться к американским требованиям, либо они рискуют оказаться без американских денег", — уверен эксперт.

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