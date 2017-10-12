Выход США из ЮНЕСКО - большой удар для организации, считает эксперт

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выход США из ЮНЕСКО стал большим ударом и серьезным потрясением для организации, заявил РИА Новости генеральный директор РСМД Андрей Кортунов.
Эксперт отметил, что Соединенные Штаты критиковали ЮНЕСКО постоянно. "Было две линии аргументации. Одна из них была связана с Израилем и с отношением ЮНЕСКО к Палестине. У них есть точка зрения, что организация занимает антиизраильскую позицию, что не отвечает американским интересам. Вторая линия аргументации сводилась к тому, что ЮНЕСКО очень дорогая и неэффективная организация. Очень большие административные расходы, а эффективность работы организации шла вниз", — пояснил Кортунов.
Соединенные Штаты оказались платить взнос в организацию еще в 2011 году после включения Палестины в число ее членов. В этой связи они были впоследствии лишены права голоса. Доля США в бюджете ЮНЕСКО составляла порядка 22%.
Он напомнил, что есть и другие международные организации, в которых "США участвуют, но деятельностью которых они недовольны". "И тогда нас ждут не самые лучшие времена, по крайней мере для части международных организаций вопрос встанет очень жестко. Либо они должны менять работу, приспосабливаться к американским требованиям, либо они рискуют оказаться без американских денег", — уверен эксперт.