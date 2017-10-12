Ципрас пролетел на истребителе F-16 над Эгейским морем

АФИНЫ, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас совершил в четверг полет над северной частью Эгейского моря, сообщает греческое телевидение и радиовещание ERT.

Ципрас днем в четверг прибыл в расположение 110-го авиакрыла в Ларисе. Перед вылетом премьера проинформировали о плане полета. Он надел форму летчика и сел в самолет с одним из самых опытных офицеров.

На двух других самолетах вместе с премьером в воздух поднялись начальник генштаба национальной обороны и командующий ВВС.

Ципрас стал третьим премьер-министром Греции, пролетевшим на военном самолете. До него полеты совершали Элефтериос Венизелос в 1912 году и Константинос Мицотакис в 1992 году.