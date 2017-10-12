В ООН сообщили о росте числа жертв авиаударов в Афганистане

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Число жертв авиаударов среди местного населения в Афганистане с начала текущего года увеличилось более чем на 50% в сравнении таким же периодом в 2016 году, сообщается в ежеквартальном отчете миссии ООН в Афганистане (UNAMA).

"В течение первых девяти месяцев 2017 года миссия зафиксировала 466 гражданских потерь (205 погибших и 261 пострадавший), увеличение на 52% в числе потерь среди мирного населения от авиаударов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — сообщается в отчете. Отмечается, что наибольшее число потерь среди женщин и детей.

Тем не менее, как говорится в отчете, общее число жертв среди мирного населения снизилось по сравнению с прошлым годом.

"С 1 января по 30 сентября 2017 года UNAMA зафиксировала 8019 гражданских потерь (2640 погибших и 5379 раненых), представляя общее уменьшение в потерях среди мирного населения на 6%", — отмечается в докладе.

США начали военную операцию в Афганистане против боевиков движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"* в 2001 году после терактов 11 сентября. В Ираке операция была начата в 2003 году, она закончилась свержением режима Саддама Хусейна.

*Террористическая группировка, запрещенная в России