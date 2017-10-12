В Польше отрицают присутствие американской дивизии в стране

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич отрицает, что в Польше развернута дивизия войск США.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вторая бронетанковая бригада США прибыла в Польшу и развернулась вместе с бронетехникой, при этом там осталась техника третьей американской бригады. Он отметил, что де-факто это означает, что вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войск сейчас там развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе – Рамштайн (ФРГ).

"Это просто неправда и лживое представление ситуации", — сказал Мачеревич газете Rzeczpospolita, добавив, что высказывание представителя России "не слишком серьезное и вводит в заблуждение общественное мнение".

При этом польский министр, находящийся в Лондоне, отметил, что в Польше размещены батальонные боевые группы НАТО. "Я напоминаю Российской Федерации, что батальон это меньше, чем дивизия, намного меньше, чем дивизия", — сказал Мачеревич.

Мачеревич также снова обвинил Россию в том, что во время учений "Запад-2017" на границе с Польшей в Белоруссии была развернута 120-тысячная российская группировка.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений "Запад-2017" не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.