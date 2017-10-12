В Польше отрицают присутствие американской дивизии в стране

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич отрицает, что в Польше развернута дивизия войск США.
"Это просто неправда и лживое представление ситуации", — сказал Мачеревич газете Rzeczpospolita, добавив, что высказывание представителя России "не слишком серьезное и вводит в заблуждение общественное мнение".
75.8%Зеркально наращивать войска на границе
10.7%Использовать дипломатические каналы
13.5%Никак не реагировать
Мачеревич также снова обвинил Россию в том, что во время учений "Запад-2017" на границе с Польшей в Белоруссии была развернута 120-тысячная российская группировка.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений "Запад-2017" не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.