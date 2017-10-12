В Госдепе рассказали, когда решение о выходе из ЮНЕСКО вступит в силу

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США будут оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будут находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации, сообщили в госдепартаменте.

Ранее госдеп сообщил, не уточнив год, что решение о выходе из организации вступит в силу 31 декабря. Представитель госдепа уточнил РИА Новости, что речь идет о 31 декабря 2018 года. Устав ЮНЕСКО предполагает, что государство-член или член-сотрудник организации может выйти из ее состава после соответствующего о том уведомления генерального директора. Это уведомление вступает в силу 31 декабря года, следующего за тем, в котором оно было сделано.

"В соответствии со статьей II (6) устава ЮНЕСКО, выход США вступит в силу 31 декабря 2018 года. До этого времени Соединенные Штаты будут оставаться полноправным членом ЮНЕСКО", — говорится в сообщении ведомства.

"Соединенные Штаты заявили генеральному директору (ЮНЕСКО) о своем желании продолжать взаимодействовать с ЮНЕСКО в качестве государства-наблюдателя, не являющегося ее членом, с тем, чтобы внести свой вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам, осуществляемым организацией, включая охрану всемирного наследия, пропаганду свободы прессы и содействие научному сотрудничеству и образованию", — говорится в сообщении госдепа.