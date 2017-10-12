На "Мисс мира" Россия представит проект о байкальской нерпе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Благотворительный проект, посвященный байкальской нерпе, готовит обладательница титула "Мисс Россия" Полина Попова для конкурса "Мисс мира — 2017", финал которого пройдет 19 ноября в городе Санья на китайском острове Хайнань.

Уроженка Свердловской области Попова завоевала титул "Мисс Россия 2017" весной этого года. Эта победа дала девушке возможность принять участие в международном конкурсе "Мисс мира". Звание 1-ой Вице-мисс Россия 2017 досталось москвичке Ксении Александровой, которая примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная".

Финал международного конкурса "Мисс мира — 2017" пройдет 19 ноября 2017 года в городе Санья на острове Хайнань. Финал "Мисс Вселенная — 2017" – 26 ноября в Лас-Вегасе.

Полина Попова рассказала, что для конкурса "Мисс мира" она готовит благотворительный проект, посвященный байкальской нерпе.

"2017 год объявлен Годом экологии. Хотелось затронуть эту тему. Байкальская нерпа никого не может оставить равнодушным. Это животное, к которому нужно проявить больше внимания и уважения", — сказала Попова.

Обе конкурсантки рассказали, что в данный момент все свободное время они посвящают подготовке к конкурсам и уверены, что шансы на победу у них есть.

"Хочется верить в победу. Силы прилагаются неимоверные. Я уверена, что Азия будет за нас, они любят русских девушек", — пояснила Попова. Она добавила, что сейчас активно занимается китайским языком и музыкой.

Ксения Александрова уточнила, что перед поездкой в Америку на конкурс "Мисс Вселенная" она четыре раза в неделю занимается английским языком. Говоря о планах на будущее, конкурсантка уточнила, что мечтает получить второе высшее образование по специальности журналист, чтобы работать на радио или телевидении.

Байкальская нерпа (тюлень) — млекопитающее, которое обитает только в озере Байкал. Детеныши нерпы, бельки, появляются на свет с конца февраля до середины апреля. Новорожденные нерпы становятся легкой добычей браконьеров, убивающих их из-за ценного меха.