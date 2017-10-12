ФАТХ И ХАМАС уверены, что их соглашение будет прочным

КАИР, 12 окт — РИА Новости, Надим Зуауи. Крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС уверены, что достигнутое в четверг в Каире соглашение по работе правительства национального единства на всех палестинских территориях будет более прочное, чем предыдущие межпалестинские договоренности.

В четверг в Каире по итогам двухдневных переговоров было подписано соглашение ФАТХ и ХАМАС, которое оговаривает все вопросы функционирования правительства национального единства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Правительство должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года.

"В этот раз у нас были инструкции от главы ПНА Махмуда Аббаса не возвращаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Страница раскола должна быть перевернута раз и навсегда", — сказал глава делегации движения ФАТХ Аззам аль-Ахмед.

По его словам, примирение палестинских группировок позволит сосредоточить усилия на противостоянии с Израилем.

"Мы все, а в первую очередь ФАТХ и ХАМАС, должны бросить наши силы на то, чтобы противостоять израильской оккупации… Эта оккупация должна прекратиться, чтобы мы смогли создать независимое палестинского государство со столицей в Иерусалиме, обладающее полным суверенитетом", — сказал аль-Ахмед.

"Я хочу поблагодарить наших коллег из ФАТХ и напомнить, что какие бы между нами ни были разногласия, мы остаемся братьями, и у нас одна общая родина и единая цель", — сказал в свою очередь глава делегации ХАМАС Салех аль-Арури.

На прошлой неделе в сектор Газа с Западного берега реки Иордан прибыло правительство национального единства. Министры начали принимать дела у так называемого "административного комитета" — квазикабинета, созданного исламистской оппозицией для управления палестинским анклавом.

В то же время до сегодняшнего дня ряд вопросов управления анклавом оставались неурегулированным, в том числе контроль над границами сектора Газа, а также экономические санкции, которые ввели власти на Западном берегу Иордана против находящегося под контролем ХАМАС анклава.

Одним из основных спорных вопросов в межпалестинском диалоге принято считать будущее многочисленных и хорошо вооруженных боевых отрядов ХАМАС, которые исламисты хотели бы сохранить под своим контролем.

Не раскрывая детали, палестинские представители заверили, что все вопросы уже решены и есть четкий график воплощения этих решений в жизнь.

Ожидается, что 21 ноября в Каире пройдет расширенное заседание всех палестинских фракций, на котором будет обсуждаться дальнейшее функционирование палестинских территорий.