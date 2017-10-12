ФАТХ И ХАМАС уверены, что их соглашение будет прочным

КАИР, 12 окт — РИА Новости, Надим Зуауи. Крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС уверены, что достигнутое в четверг в Каире соглашение по работе правительства национального единства на всех палестинских территориях будет более прочное, чем предыдущие межпалестинские договоренности.
"В этот раз у нас были инструкции от главы ПНА Махмуда Аббаса не возвращаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Страница раскола должна быть перевернута раз и навсегда", — сказал глава делегации движения ФАТХ Аззам аль-Ахмед.
По его словам, примирение палестинских группировок позволит сосредоточить усилия на противостоянии с Израилем.
"Я хочу поблагодарить наших коллег из ФАТХ и напомнить, что какие бы между нами ни были разногласия, мы остаемся братьями, и у нас одна общая родина и единая цель", — сказал в свою очередь глава делегации ХАМАС Салех аль-Арури.
На прошлой неделе в сектор Газа с Западного берега реки Иордан прибыло правительство национального единства. Министры начали принимать дела у так называемого "административного комитета" — квазикабинета, созданного исламистской оппозицией для управления палестинским анклавом.
Одним из основных спорных вопросов в межпалестинском диалоге принято считать будущее многочисленных и хорошо вооруженных боевых отрядов ХАМАС, которые исламисты хотели бы сохранить под своим контролем.
Не раскрывая детали, палестинские представители заверили, что все вопросы уже решены и есть четкий график воплощения этих решений в жизнь.
Ожидается, что 21 ноября в Каире пройдет расширенное заседание всех палестинских фракций, на котором будет обсуждаться дальнейшее функционирование палестинских территорий.