Радикалы в Киеве привели козла на протест у посольства Чехии

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек с символикой националистической партии "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) в четверг провели возле здания посольства Чехии в Киеве акцию протеста против заявления чешского президента Милоша Земана о "компенсации за Крым". Трансляцию вел украинский телеканал Newsone.

Во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины.

Участники акции, среди которых много людей в камуфляжной форме, привели к зданию дипломатического ведомства живого козла, заявив, что "привели Земану друга". "Это подарок президенту Чехии. Акция ни в коем случае не направлена против народа Чехии", — заявили участники, которые также расклеили на здании посольства наклейки с надписью "Козел".

Несколько полицейских находятся неподалеку, но они не препятствовали демонстрантам.