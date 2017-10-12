Медведчук прокомментировал резолюцию ПАСЕ по закону об образовании

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Критическая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании подтверждает незаконность решения Верховной рады, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств.

"Резолюция ПАСЕ со всей очевидностью подтверждает: 255 голосов депутатов Верховной рады за антиконституционный, нарушающий права представителей национальных меньшинств закон ― это не что иное, как циничная попытка разыграть "языковую карту" в Украине и ущемить конституционные права русскоязычных граждан", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения в четверг.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.