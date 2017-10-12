Медведчук прокомментировал резолюцию ПАСЕ по закону об образовании

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Критическая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании подтверждает незаконность решения Верховной рады, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.
"Резолюция ПАСЕ со всей очевидностью подтверждает: 255 голосов депутатов Верховной рады за антиконституционный, нарушающий права представителей национальных меньшинств закон ― это не что иное, как циничная попытка разыграть "языковую карту" в Украине и ущемить конституционные права русскоязычных граждан", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения в четверг.
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.
Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.