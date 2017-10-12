Гендиректор ЮНЕСКО сожалеет в связи с решением США о выходе из организации

ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление в связи с решением США о выходе из организации, о котором ее уведомил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"В роли генерального директора ЮНЕСКО я глубоко сожалею в связи с решением США покинуть ЮНЕСКО, о чем я узнала из официального письма американского госсекретаря Рекса Тиллерсона", — говорится в коммюнике, распространенном организацией.

Бокова отмечает, что в 2011 году, после решения о приостановлении финансового участия США в ЮНЕСКО, она говорила, что "ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО".

"Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", — подчеркивает Бокова.

В заявлении генерального директора перечислены наиболее значимые моменты сотрудничества между ЮНЕСКО и США, в частности. "Партнерство между ЮНЕСКО и США было глубоким, оно опиралось на фундамент общих ценностей", — добавляет генеральный директор.