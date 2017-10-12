МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Закон Украины об образовании, подписанный президентом Порошенко в сентябре, может стать серьезным препятствием на пути страны в Европу. 12 и 13 октября в Киеве состоятся переговоры между делегацией румынских парламентариев и депутатами Верховной рады, а также чиновниками министерств иностранных дел и образования постсоветской республики. По сведениям источника РИА Новости, в случае неудовлетворительного итога встречи позиция Бухареста может ужесточиться. В Румынии, располагающей 150-тысячной диаспорой соотечественников на Украине, готовы препятствовать дальнейшей интеграции Киева в евроструктуры и НАТО, если в спорный закон не будут внесены существенные поправки. Ранее еще более жесткие заявления в том же смысле сделала Венгрия. Восточноевропейские государства могут объединиться, чтобы совместно надавить на Киев.

© AFP 2017 Президент Румынии Клаус Йоханнис выступает на Парламентской ассамблее НАТО в Бухаресте © AFP 2017 Президент Румынии Клаус Йоханнис выступает на Парламентской ассамблее НАТО в Бухаресте

Украина для украинцев? Румыния против

Вслед за русской и белорусской именно румынская и родственная ей молдавская общины, а затем венгерская являются крупнейшими национальными меньшинствами Украины. К настоящему времени в стране открыты 120 школ, преподавание в которых ведется на румынском языке и 100, обучающих по-венгерски. Существование этих учреждений гарантировалось законом 2012 года, принятым при правлении президента Виктора Януковича. Вслед за сменой власти в 2014 году украинское руководство взяло курс на отказ от политики терпимости, с тем чтобы подтолкнуть русскую общину к ассимиляции. Невольными заложниками перемен стали представители других народов, готовые ответить довольно жестко.

"В Бухаресте новый закон Украины об образовании был воспринят чрезвычайно негативно, ведь речь идет об ущемлении прав всех меньшинств, — рассказал в разговоре с РИА Новости депутат парламента Румынии Константин Кодряну. — Обе палаты парламента приняли совместную декларацию, выступил президент. С тех пор мы ведем переговоры с Украиной и наша позиция предельно ясная: любое дальнейшее содействие Украине со стороны Румынии с целью сближения Киева с ЕС и НАТО будет зависеть от нашей способности найти общий язык относительно этого закона", — говорит парламентарий.

Кодряну рассказал РИА Новости о мерах, которые Румыния уже приняла, чтобы убедить Украину изменить точку зрения на языковой вопрос. "К сегодняшнему дню инициировано обсуждение в Парламентской ассамблее Совета Европы, направлен запрос в Венецианскую комиссию Совета Европы, я и мой коллега депутат Еуджен Томак адресовали письмо в ОБСЕ, на которое ожидаем ответа. Но важно и другое: мы продолжаем диалог с Венгрией, Словакией, другими странами Евросоюза, языковые диаспоры которых живут на Украине. Необходимо найти совместное решение. К этому процессу следует подключить и Россию".

Вместе против Киева, кто с нами?

Совместное с Румынией давление на Украину — давняя цель венгерской политики. 2 октября министр иностранных дел этой страны Питер Сиярто назвал украинский закон об образовании "ножом, воткнутым в спину" обеим странам и призвал к "естественным" "совместным мерам" против Киева. Координация усилий между сторонами велась и ранее: Сиярто упомянул о том, что и Бухарест, и Будапешт заблаговременно убеждали Киев не менять языковую политику, но не были услышаны президентом Порошенко. В парламенте Венгрии надеются на совместную декларацию с Румынией по поводу дискриминации национальных языков, о возможности чего рассказал РИА Новости и Кодряну.

Защищаясь от обвинений со стороны своих восточноевропейских соседей, президент Украины Петр Порошенко назвал новый закон об образовании гарантией лучшего будущего для своей страны. "Национальные меньшинства в Украине не знают украинского языка, как они могут выживать в ней? Это и есть дискриминация таких людей. Мы не хотим помешать им, мы хотим помочь. Этот закон является защитой прав таких детей", — заявил политик.

В Восточной Европе с подходом украинского лидера категорически не согласны. Как рассказал РИА Новости венгерский политолог Габор Штир, Украина не разработала необходимых методических пособий для преподавания украинского носителям неславянских языков, из-за чего обучение ведется непрофессионально. Перевод на украинский базовых школьных предметов приведет в случае с плохо владеющими им детьми к отставанию по математике, физике, химии, считает эксперт.

© AFP 2017 / Patrick Hertzog Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге © AFP 2017 / Patrick Hertzog Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге

Молдавия: ЕС мешает

Несмотря на то что именно молдавская диаспора является одной из самых многочисленных на Украине, Кишинев не готов полностью присоединиться к Будапешту и Бухаресту. Причина — в непрекращающемся конфликте ветвей власти, не сумевших выработать общей позиции и предположительно подвергающихся давлению Запада.

"Наш президент, Игорь Додон, высказался крайне негативно о переменах на Украине, но ясной реакции от правительства и Заксобрания нет", — рассказал в интервью РИА Новости депутат национального парламента Владимир Односталко. По словам народного избранника, кабинет министров отказывается защищать права этнических молдован, так как молчания по этому вопросу требует ЕС. "Европартнеры нашего правительства давят на него, и вот результат: официальная позиция министерства образования так и не сформулирована. Это далеко не первый подобный случай, прямо связанный с Украиной. Возьмем рынок молочных продуктов. Сегодня наши производители ущемлены. Магазины заполнены украинскими товарами. В прошлом мы вводили ограничения, чтобы защитить местных фермеров, но ничего не вышло. Молдавия смирилась и отменила защитные меры в пользу отечественных товаров. Ту же линию мы видим в вопросе о защите молдавского языка на Украине", — говорит Односталко.

Между тем вмешательство именно Кишинева представляется особенно желательным. Положения нового украинского закона об образовании неблагоприятны для молдавского языка. В планах украинских властей — предоставить определенные послабления наречиям, признанным государственными в странах ЕС. Молдавский, хотя и близок к румынскому, такими привилегиями обделен.

"Все это говорит о бесхребетности. Мы видим реакцию Румынии — внятную, ясную, жесткую. Видим реакцию Венгрии — еще более жесткую. И что предпринимаем мы со своей стороны?" — возмущен Односталко.

