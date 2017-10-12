США выходят из ЮНЕСКО

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации, объявил госдепартамент.

"Двенадцатого октября 2017 года госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", — говорится в сообщении

Вашингтон объяснил это решение задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью". Решение вступит в силу 31 декабря, при этом США сохранят статус наблюдателя при организации.