Украинская прокуратура передала в суд дело против министра финансов ДНР

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Прокуратура Донецкой области Украины передала в суд обвинительный акт в отношении министра финансов самопровозглашенной Донецкой народной республики, которую подозревают в "финансировании терроризма" и "посягательстве на изменение границ Украины", сообщил в четверг прокурор области Евгений Бондаренко.

В связи тем, что обвиняемая находится на неподконтрольной Киеву территории и не явилась для проведения следственных действий, в отношении нее проводилось специальное (заочное) досудебное расследование.

"В суд направлено обвинительное заключение для заочного осуждения так называемого "министра финансов" "ДНР", — написал Бондаренко на своей странице в Facebook.

По версии следствия, 38-летняя уроженка Донецка в ноябре 2014 года добровольно вступила в ряды ДНР и заняла должность министра финансов самопровозглашенной республики. "Находясь на указанной должности, обвиняемая реализует возложенные на "министерство" функции по финансовому контролю за использованием так называемых "бюджетных средств и внебюджетных фондов ДНР", за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые "бюджетные учреждения ДНР", в частности "учреждения силового блока",- утверждает следствие.

Обвиняемой грозит до 12 лет заключения.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.