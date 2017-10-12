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В мире

Болельщики из Уругвая и Аргентины рассказали, чего ждут от ЧМ-2018 в России

15:5812.10.2017
(обновлено: 16:25 12.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСистема искусственного освещения, предназначенная для ухода за натуральным газоном, на стадион Лужники. 5 октября 2017. Архивное фотоСистема искусственного освещения, предназначенная для ухода за натуральным газоном, на стадион Лужники. 5 октября 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заключительная фаза отборочного этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года в России определила, какие сборные Латинской Америки будут в нем участвовать. Sputnik Испания поговорил с болельщиками и журналистами из Уругвая и Аргентины, чтобы узнать, как там восприняли новость об участии команд в мундиале.

Брендированный автобус с символикой Чемпионата мир по футболу-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Во многих странах Латинской Америки праздник. Позади 18 матчей отборочного этапа Чемпионата. В самом важном мировом первенстве по футболу примут участие Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Уругвай и Панама, которая попала на чемпионат впервые. К этому кругу избранных могут присоединиться также Гондурас и Перу.

"Это было потрясающе, это было захватывающе, в этих матчах было все. Этот отборочный турнир был очень сложным. Чили, двукратный чемпион Америки, вылетел из турнира, а вице-чемпиону мира, Аргентине, пришлось сражаться до последнего матча. Это говорит об уровне отборочного тура ", — рассказа изданию Серхио Горзи, известный спортивный журналист из Уругвая и один из самых известных футбольных болельщиков в своей стране.

Горзи, который ездил на на все чемпионаты с участием Уругвая, уверен, что " Россия организует по-настоящему красивый ЧМ", несмотря на определенные проблемы, которые могут возникнуть у болельщиков — такие, как языковой барьер и " огромные расстояния ".

"Будут небольшие, может, даже приятные трудности, но я думаю, что это будет отличный чемпионат, и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что он будет очень хорошо организован. Теперь я жду, кто выпадет нам по жеребьевке 1 декабря", — сказал Горзи.

Он рискнул предположить, что Уругвай станет одной из 12 лучших сборных в мире вместе с Аргентиной, Бразилией, Италией, Испанией, Англией, Германией и Францией, то есть всеми странами, которые "когда-то были чемпионами".

Еще одним фанатом футбола, решивший поехать в Россию после того, как Аргентина прошла в финальный этап, стал Хуан Ланда, бывший профессиональный футболист и спортивный журналист. В первую очередь он хочет посмотреть на игру Лионеля Месси. "Если бы Месси там не было, я, вероятно, не поехал бы", — сказал он.

Ланда провел месяц в Бразилии на чемпионате мира 2014 года, посещая матчи сборной Аргентины. Теперь он спланировал поездку в Россию с шестью друзьями. Для этого путешествия он выделил бюджет в четыре тысячи долларов, включающий все билеты.

Подготовка к чемпионату мира по футболу-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Хотя это более далекая страна, и, возможно, туда не так просто добраться, как в Бразилию, но это всё-таки Европа, и там несложно передвигаться, поэтому мы приняли решение поехать вместе с друзьями. Кроме того, мы надеемся, что билеты будут гораздо более доступными, чем в Бразилии", — сказал он.

Бывший футболист обратил внимание на то, что мировые чемпионаты наконец вышли за пределы Западной Европы и проводятся теперь и в других странах. Когда первенство проходило в Бразилии, напомнил он, "говорили, что невозможно провести чемпионат мира в Южной Америке, но это был отличный кубок во всех смыслах".

Ланда признался, что пока еще у него нет точного плана поездки. В 2014 году он месяц жил в Рио-де-Жанейро, где, помимо футбола, "наслаждался пляжами и ночной жизнью". Что делать в России, ему пока не понятно.

"Буду ездить за своей командой в разные города, будь то Санкт-Петербург, Москва или другой город. Думаю, с самолетами и скоростными поездами расстояние не будет проблемой", — сказал он.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Это Нея
В Самаре еще 50% не построено... мундиаль его за ногу.
16:27
12.10.2017
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