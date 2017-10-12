В Киеве признали, что особый статус Донбасса не будет действовать

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская считает, что решение продлить особый статус региона было правильным, однако закон не будет действовать.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Пролонгация закона об особенном порядке местного самоуправления является хорошим и правильным решением, при том, что он не действовал ни одного дня и не будет действовать на протяжении этого года. У меня нет оснований считать, что в начале президентской избирательной кампании любой кандидат в президенты, представитель парламентского большинства или меньшинства или действующий президент будет выступать за его дальнейшую неоднократную пролонгацию, снижая собственный рейтинг", — сказала Айвазовская журналистам в четверг в Киеве.

По ее мнению, предстоящий год Киеву необходимо использовать как окно возможностей для завершения тех или иных этапов, в частности, решения вопросов безопасности, разработки "дорожной карты" по урегулированию конфликта.

Очередные президентские и парламентские выборы на Украине пройдут в 2019 году.