В Польше осквернили более 70 памятников советским солдатам

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Более 70 памятников советским солдатам и их захоронений были осквернены в Польше за последние годы, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, выступая на международной конференции в четверг в Варшаве.

В настоящее время в Польше проходит первая международная конференция "Чтите их память…", посвящённая сложившейся в Польше и других государствах ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших в период Второй мировой войны.

"С 2014 года участились и случаи вандализма на советских мемориальных объектах в Польше, причем большинство из них совершается не в отношении так называемых "символических" памятников, а на воинских кладбищах, что не имеет оправдания с точки зрения любых нравственных норм – как христианских, так и простой человеческой порядочности", — сказал глава российской дипмиссии.

По его данным, в 2014 году посольству стало известно о 15 случаях осквернения советских воинских кладбищ и 7 – памятников, в 2015 году – соответственно о 18 и 7 случаях, в 2016 году – о 9 и 6, в 2017 году – о 6 и 4. Андреев особо отметил, что за 2015-2016 годы на Польшу пришлись 53 из 79 случаев противоправных действий в отношении советских мемориальных объектов за рубежами России.

При этом он отметил, что местные власти осквернение советских воинских мемориалов как правило осуждают, стараются оперативно устранять их последствия, хотя бывает и так, что повреждения настолько велики, что для их ликвидации требуется значительное время и немалые средства.

"Власти регионального и центрального уровня вандализм в отношении захоронений в общей форме также осуждают, но стараются по возможности не привлекать к этому внимания. Полиция лишь изредка находит и привлекает к ответственности виновных, при этом они отделываются легкими наказаниями, а то их и вовсе оправдывают со ссылкой на то, что они-де действовали "из патриотических побуждений", — отметил посол.

Между Россией и Польшей действует межправительственное Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994. На момент подписания этого соглашения в Польше насчитывалось более 500 памятных мест. В настоящее время их осталось около половины.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.