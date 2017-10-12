В Польше осквернили более 70 памятников советским солдатам

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Более 70 памятников советским солдатам и их захоронений были осквернены в Польше за последние годы, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, выступая на международной конференции в четверг в Варшаве.
"С 2014 года участились и случаи вандализма на советских мемориальных объектах в Польше, причем большинство из них совершается не в отношении так называемых "символических" памятников, а на воинских кладбищах, что не имеет оправдания с точки зрения любых нравственных норм – как христианских, так и простой человеческой порядочности", — сказал глава российской дипмиссии.
По его данным, в 2014 году посольству стало известно о 15 случаях осквернения советских воинских кладбищ и 7 – памятников, в 2015 году – соответственно о 18 и 7 случаях, в 2016 году – о 9 и 6, в 2017 году – о 6 и 4. Андреев особо отметил, что за 2015-2016 годы на Польшу пришлись 53 из 79 случаев противоправных действий в отношении советских мемориальных объектов за рубежами России.
"Власти регионального и центрального уровня вандализм в отношении захоронений в общей форме также осуждают, но стараются по возможности не привлекать к этому внимания. Полиция лишь изредка находит и привлекает к ответственности виновных, при этом они отделываются легкими наказаниями, а то их и вовсе оправдывают со ссылкой на то, что они-де действовали "из патриотических побуждений", — отметил посол.
Между Россией и Польшей действует межправительственное Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994. На момент подписания этого соглашения в Польше насчитывалось более 500 памятных мест. В настоящее время их осталось около половины.
В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.