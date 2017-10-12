МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 1 тысячу евро бывшей участнице запрещенной в РФ "Национал-большевистской партии" (НБП), которая почти год провела под арестом, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Аграновский.

"ЕСПЧ взыскал 1 тысячу евро за неправомерное содержание Натальи Черновой под стражей в течение 11 месяцев 25 дней", — сказал адвокат. Он уточнил, что российский суд нарушил ее право на свободу, гарантированное 5 статьей Европейской конвенции о правах человека.

Он пояснил, что Чернову держали под стражей в рамках уголовного дела об акции, которую члены НБП провели в 2005 году около администрации президента.

В 2007 году суд в РФ признал НБП экстремистской организацией и запретил ее деятельность.