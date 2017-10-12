МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 1 тысячу евро бывшей участнице запрещенной в РФ "Национал-большевистской партии" (НБП), которая почти год провела под арестом, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Аграновский.
Он пояснил, что Чернову держали под стражей в рамках уголовного дела об акции, которую члены НБП провели в 2005 году около администрации президента.
В 2007 году суд в РФ признал НБП экстремистской организацией и запретил ее деятельность.