Камера в приюте в США сняла реакцию сироты, которой сообщили о новой семье

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Камера в школе для детей-сирот в американском штате Юта запечатлела трогательный момент, когда одна из воспитанниц узнает, что за ней приехали новые родители.

Услышав новость, одиннадцатилетняя Танна Баттерфилд бросается на воспитательницу Джеки Александр и буквально душит ее в объятиях.

Видео опубликовала сама Джеки в своем аккаунте Facebook.

"Это лучшее, что случилось за 12 лет моей работы! Сказать маленькой девочке, что теперь у нее есть семья, это просто невероятно. Я даже не могу описать это объятие… и хвала небесам, что ее мама не возражает, что я поцеловала ее миллион раз и потом еще миллион, когда камера не снимала", — написала растроганная воспитательница.

Танна знала своих приемных родителей – семью Фишер – в течение двух лет. Они регулярно навещали ее, однако из-за бюрократических проволочек долго не могли оформить официальную процедуру удочерения.

У супругов Фишер есть два родных ребенка – тринадцатилетний Эйден и десятилетняя Мейси. Теперь они планируют оформить опеку над братом и сестрой Танны.