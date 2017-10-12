Пострадавшая при стрельбе в Лас-Вегасе подала иск против отеля

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (147)

Цветы в память о жертвах расстрела людей у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Цветы в память о жертвах расстрела людей у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пострадавшая при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе Пейдж Гаспер подала иск в суд против отеля, откуда открыл огонь стрелок, сообщает телеканал CNN.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой.

Американка обвиняет компанию-собственника отеля в халатности, которая не позволила предотвратить трагедию. Пейдж утверждает, что работники отеля не заметили, как их постоялец проносит в номер огнестрельное оружие, устанавливает видеонаблюдение в коридоре отеля и разбивает окна перед началом стрельбы.

Кроме того, согласно иску, сотрудники отеля своевременно не отреагировали на то, что "огнестрельные ранения получил сотрудник службы охраны отеля Mandalay Bay Хесус Кампос, который пошел на 32 этаж, чтобы проверить сообщение из другого номера, и в которого выстрелили за шесть минут до" начала массовой стрельбы.

Девушка также подала иск против организаторов концерта и производителей приклада для скоростной стрельбы, использовавшегося преступником. Администрация фестиваля обвиняется в том, что она не обеспечила пути для эвакуации в случае чрезвычайного происшествия, а сотрудники на месте не получили необходимую подготовку, чтобы быстро вывести людей из опасной зоны.

Власти сначала сообщили, что стрельба шла 11 минут, после чего Пэддок выпустил более 200 пуль в охранника, который постучал в дверь номера. Охранник отделался одним легким ранением. Еще больше часа ушло у полиции на то, чтобы войти в номер и увидеть, что убийца застрелился.

Однако во вторник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что охранник постучал в номер и получил несколько очередей в ответ за шесть минут до начала стрельбы по людям. Это вызвало критику в адрес полиции, которая оценила свою работу на "отлично". Критики заявляют, что полиция могла обезвредить преступника еще до начала стрельбы.