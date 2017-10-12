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Пострадавшая при стрельбе в Лас-Вегасе подала иск против отеля

Сюжет:
Стрельба у казино в Лас-Вегасе (147)
15:0912.10.2017
(обновлено: 15:11 12.10.2017)
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© REUTERS / Lucy NicholsonЦветы в память о жертвах расстрела людей у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-ВегасеЦветы в память о жертвах расстрела людей у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© REUTERS / Lucy Nicholson

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пострадавшая при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе Пейдж Гаспер подала иск в суд против отеля, откуда открыл огонь стрелок, сообщает телеканал CNN.

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
В отеле в Лас-Вегасе не уверены, что стрелка могли обезвредить заранее
Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой.

Американка обвиняет компанию-собственника отеля в халатности, которая не позволила предотвратить трагедию. Пейдж утверждает, что работники отеля не заметили, как их постоялец проносит в номер огнестрельное оружие, устанавливает видеонаблюдение в коридоре отеля и разбивает окна перед началом стрельбы.

Кроме того, согласно иску, сотрудники отеля своевременно не отреагировали на то, что "огнестрельные ранения получил сотрудник службы охраны отеля Mandalay Bay Хесус Кампос, который пошел на 32 этаж, чтобы проверить сообщение из другого номера, и в которого выстрелили за шесть минут до" начала массовой стрельбы.

Стрельба у казино в Лас-Вегасе
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusМестный житель открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли более пятидесяти человек, свыше четырехсот пострадали. Полиция ликвидировала стрелка.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Местный житель открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли более пятидесяти человек, свыше четырехсот пострадали. Полиция ликвидировала стрелка.
© AP Photo / John LocherПреступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Преступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusВ момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusПо словам очевидцев, стрельба длилась в районе пяти минут. При звуках выстрелов люди начали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда они раздаются.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
По словам очевидцев, стрельба длилась в районе пяти минут. При звуках выстрелов люди начали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда они раздаются.
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusВ числе погибших - двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
В числе погибших - двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.
© AP Photo / John LocherПрезидент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе.Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Президент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusСразу после инцидента была объявлена в розыск спутница преступника - женщина по имени Мэри Лу Дэнли. Вскоре полиция заявила, что ее удалось найти. Также обнаружены два автомобиля, которые разыскивались в связи с инцидентом.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Сразу после инцидента была объявлена в розыск спутница преступника - женщина по имени Мэри Лу Дэнли. Вскоре полиция заявила, что ее удалось найти. Также обнаружены два автомобиля, которые разыскивались в связи с инцидентом.
© AP Photo / John LocherСотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusМотивы, которые двигали преступников, пока не установлены. В полиции предполагают, что расследование будет долгим.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Мотивы, которые двигали преступников, пока не установлены. В полиции предполагают, что расследование будет долгим.
© AP Photo / John LocherПо данным полиции, подозреваемый не связан с какими-либо боевыми группировками.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
По данным полиции, подозреваемый не связан с какими-либо боевыми группировками.
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Девушка также подала иск против организаторов концерта и производителей приклада для скоростной стрельбы, использовавшегося преступником. Администрация фестиваля обвиняется в том, что она не обеспечила пути для эвакуации в случае чрезвычайного происшествия, а сотрудники на месте не получили необходимую подготовку, чтобы быстро вывести людей из опасной зоны.

Фотография Стивена Пэддока
© AP Photo / Courtesy of Eric Paddock
Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса
Власти сначала сообщили, что стрельба шла 11 минут, после чего Пэддок выпустил более 200 пуль в охранника, который постучал в дверь номера. Охранник отделался одним легким ранением. Еще больше часа ушло у полиции на то, чтобы войти в номер и увидеть, что убийца застрелился.

Однако во вторник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что охранник постучал в номер и получил несколько очередей в ответ за шесть минут до начала стрельбы по людям. Это вызвало критику в адрес полиции, которая оценила свою работу на "отлично". Критики заявляют, что полиция могла обезвредить преступника еще до начала стрельбы.

Стрельба в Лас-Вегасе
© РИА Новости, Инфографика
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Стрельба в Лас-Вегасе
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