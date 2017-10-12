В ДНР из-за боевых действий погиб один человек за сутки

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Один человек погиб в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"При защите республики погиб один военнослужащий ДНР", — сказал он журналистам.

По его словам, за сутки украинские силовики выпустили более 110 мин и снарядов РСЗО по территории ДНР. "На донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Жабичево, Докучаевск, Еленовка и Петровскому району Донецка выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и 62 мины калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

На мариупольском направлении по району Ленинского силовики выпустили 42 мины калибром 82 миллиметра, по району Безыменного — два снаряда РСЗО, заявил он.

Басурин добавил, что обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов различного типа подверглись населенные пункты на юге ДНР и в пригороде донецкой Горловки.