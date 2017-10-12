МИД пригрозил ответить США на снятие российских флагов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В МИД пообещали подготовить ответ на срыв флагов с российской дипломатической собственности в США. Москва заявила Вашингтону решительный протест, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Вчера стало известно о новой — я могу официально заявить — враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений", — сказала она.По ее словам, никакого согласия на снятие флагов Россия не давала. Москва расценивает произошедшее как "надругательство над государственным символом России", заявил Захарова.

"Складывается впечатление, что американские политические силы, конечно, не все, но ряд… насквозь пронизаны русофобией и действуют заодно со спецслужбами и просто сознательно из всех сил разрушают отношения между двумя странами", — отметили в МИД.

Захарова предположила, что это делается намеренно, чтобы создать неблагоприятный фон для начала деятельности в России нового посла США Джона Хантсмана.

С чего все началось

Накануне со зданий закрытых консульских объектов России сняли флаги. Посольство в Вашингтоне заявило протест из-за действий властей США.

"Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", — заявили дипломаты.

В сообщении в Twitter они назвали произошедшее "очередным позорным событием".

Позднее Госдеп подтвердил информацию о снятии флагов с консульских зданий в Сан-Франциско и заявил, что они находятся внутри этих объектов. При этом в ведомстве отказались объяснить причину таких мер и уточнить, когда флаги вернут на место.

В начале сентября США потребовали закрыть российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке. В зданиях прошли обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

В МИД подчеркнули, что Россия не давала согласие на снятие иммунитета с дипломатических объектов и не разрешала в них вторгаться.

"Наглая провокация"



Действия американских властей сразу прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов.

Он заявил, что недружественные шаги США идут вразрез со звучавшими ранее заверениями о желании налаживать двусторонние отношения. Посол отметил, что это только осложнит диалог между странами, и сообщил, что американской стороне направлен решительный протест.

"Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне", — подчеркнул он.

Антонов назвал произошедшее "печальным и огорчительным событием".

"Дело в том, что мы выступали и выступаем за налаживание прагматичного, двустороннего сотрудничества с США. Мне приходилось неоднократно говорить, что мы твердо уверены, что такое взаимодействие двух великих держав отвечает чаяниям международного сообщества", — сказал он.

Дипломат указал на то, что и Россия, и США являются постоянными членами Совета безопасности и несут "особую ответственность за международный мир".

В свою очередь, российский торгпред в США Александр Стадник назвал снятие флага откровенной провокацией.

"Абсолютно наглая, не вписывающаяся ни в какие рамки, ни в какие международные нормы беспринципная провокация. Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", — сказал он.

В Совете Федерации отметили, что в этой ситуации необходимо реагировать адекватно. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что американские политики вредят своей стране и ее репутации, пытаясь испортить отношения с Россией.

"Новая выходка, иного слова не подберу, американских властей: посягательство на российские флаги на нашей дипсобственности в США — это откровенная попытка сорвать даже минимальную нормализацию в наших отношениях", — сказал сенатор.

По его словам, складывается ощущение, что где-то в США есть цензор, который зорко бдит, чтобы связи не вернулись в подобающее двум великим державам русло, и "как только что-то намечается, немедленно следует очередная провокация".

Косачев убежден, что российско-американские отношения неизбежно нормализуются, а те, кто оттягивает этот момент, не выигрывают ничего, воюя с логикой истории.

В свою очередь, сенатор Владимир Джабаров уверен, что надо арестовать или приостановить пользование американскими объектами, находящимися в России.

"Я приветствую заявление нашего посла Анатолия Антонова, который жестко отреагировал на происходящее в отношении наших дипломатических объектов", — сказал Джабаров.

По его словам, американцы не понимают хорошего отношения, "они думают, что раз мы молчим, значит, они все делают правильно". Сенатор отметил, что в этой ситуации необходимо реагировать адекватно.

В нижней палате российского парламента резко прокомментировали действия американских властей.

Депутат Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что эти шаги направлены на усиление напряженности между двумя странами. При этом он отметил, что эскалации способствовало и размещение американских вооруженных сил у западных границ России, о чем в четверг сообщило Минобороны.

"Это еще раз говорит об эскалации напряженности на западном направлении вблизи наших границ со стороны стран блока НАТО. Безусловно, это не играет на пользу дела", — сказал парламентарий.

В свою очередь, депутат Сергей Железняк заявил, что снятие флагов стало очередным отягчающим фактором отношений двух стран. По его словам, этот инцидент спровоцировали США. Он выступил за немедленное расследование этих действий Вашингтона.

Железняк подчеркнул, что международные правозащитные организации и парламентарии других стран "не должны оставлять без внимания подобные криминальные действия властей США".

"Действия Госдепартамента дискредитируют это ведомство, выглядят крайне недружественно, а данные объяснения звучат нелепо", — сказал он.

Депутат незамедлительно вернуть флаги на здания дипломатических представительств. Парламентарий подчеркнул, что полностью разделят возмущение российского МИД и поддерживает его решительный протест.

Оперативный ответ

Совет Госдумы отложил поездку делегации в США после снятия флагов со зданий дипмиссий. Решение будет действовать до тех пор, пока не поступит разъяснений и извинений со стороны США.

Эту информацию подтвердил РИА Новости и вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. "Да, отменяется (поездка). Это была делегация депутатов Госдумы, этого даже не было в планах международных поездок. Сейчас мы ее отложили на неопределенный срок в связи с последними событиями. (Спикер ГД Вячеслав) Володин ехать не должен был", — заявил он.

Делегация планировала встретиться с представителями парламента США.

"Осознание политических неудач"



Политологи уверены, что США поступили так "из вредности", их действия не соответствует последним заявлениям.

Бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов указал на то, что власти

США не имели права снимать флаги, так как для этого нужно было проникнуть на территорию дипсобственности, что невозможно без разрешения сотрудников посольства.

Кроме того, он отметил, что по правилам флаг вывешивается на действующих дипломатических представительствах.

"В данном случае, в общем-то, флаг, может быть, и не нужен на этом представительстве, но это уже наше дело, будем ли мы это делать или нет. Если они хотели настоять на том, что нужно снять флаг, это нужно было сказать нам, и мы бы уже сами тогда принимали решение и сами его спускали и хранили", — сказал собеседник агентства.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что этот шаг американской стороны не соответствует последним заявлениям из Вашингтона.

"Если это делается без согласования, а Россия не перестала считать это своими дипломатическими объектами, это шаг недружественный", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, США следовало бы проявлять осторожность.

"У каждой из сторон своя трактовка ситуации. Но если есть разные трактовки, то в целях улучшения отношений односторонних действий быть не должно. По умолчанию, российская сторона считает эти объекты дипломатическими", — сказал он.

В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев назвал действия американских властей беспрецедентными.

"Территория наших консульств является территорией Российской Федерации. И срыв флага — это как нарушение границы государства, это преступление, нарушение законов на нашей территории. Это не просто недружественный, но и глупый и ошибочный шаг в политическом отношении — никому не нужное противостояние будет только усиливаться", — сказал он.

По мнению политолога, это еще и свидетельство того, что Вашингтон осознает свои политические неудачи.

"Это эмоциональный шаг. Срыв флага не приносит никакой пользы США. А подобные эмоциональные шаги доказывают, что в этом противостоянии США, как минимум, не выигрывают. Победителю не нужны эмоциональные шаги, у него уже есть победа. Истерика — признак слабости. А это именно истерика — бесполезная, вредная, доказывающая, что то, что сейчас делает Америка, не удовлетворяет ее саму", — отметил Журавлев.