В ЕП назвали условия для начала разговора о постепенном снятии санкций с РФ

БЕРЛИН, 12 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вице-президент Европарламента и депутат германского бундестага нового созыва Александр Граф Ламбсдорф заявил РИА Новости, что сигналом к началу переговоров о постепенном снятии западных санкций с России могут стать такие шаги, как отвод тяжелого вооружения и деэскалация ситуации на линии разграничения в Донбассе.

"Отвод тяжелого вооружения, деэскалация ситуации на линии разграничения — эти темы играют большую роль, и я считаю, что это шаги, после которых можно начать говорить (о постепенном снятии санкций — ред.), но мы еще далеки от этого", — сказал вице-глава ЕП.

"Если есть прогресс, то можно говорить о постепенном снятии санкций. Также как и в случае, если есть регресс, то можно говорить об их ужесточении. Оба варианта возможны. Решающее значение имеет политическая воля к мирному урегулированию на востоке Украины и восстановлению территориальной целостности Украины", — добавил он.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году из-за ситуации в Донбассе, после начала военной операции украинских силовиков против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Страны Запада тогда ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.