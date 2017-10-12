В ЛНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не причастна к обстрелу в районе Станицы Луганской в Донбассе, где запланирован отвод сил от линии соприкосновения, заявил в четверг на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Подразделения Народной милиции ЛНР вновь обвинили в обстрелах с района памятника "Князь Игорь" (у КПВВ "Станица Луганская" — ред.) по украинским позициям, в результате чего военнослужащие ВСУ не будут отводить силы и средства на мосту Станицы Луганской", — сказал Марочко.

По его словам, эти обвинения "не имеют нечего общего с действительностью, что подтверждает и СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ".

"По оценке СММ, это были реактивные противотанковые гранаты в пределах участка разведения, которые были выпущены с территории, подконтрольной правительству Украины, с востока на запад, получается тоже по территории, подконтрольной Украине. Налицо явная провокация, ВСУ обстреливает свои же позиции и обвиняют в этом нас", — подчеркнул Марочко.

В районе Станицы Луганской планируется развести силы сторон конфликта, но отвод неоднократно срывался.