В HRW оценили действия полиции на референдуме в Каталонии

Сотрудники полиции во время забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

Сотрудники полиции во время забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что испанская полиция применила излишнюю силу в ходе референдума о независимости, прошедшего в Каталонии 1 октября, нанеся многим людям телесные повреждения, сообщается на сайте организации.

Представители организации поговорили с людьми, ставшими свидетелями или жертвами насилия со стороны полиции в ходе референдума в городе Жирона и двух поселках в провинциях Жирона и Барселона, а также проанализировали видеозаписи, фотографии с мест событий и медицинские свидетельства, отмечается на сайте.

"Наше подробное расследование трех случаев обнаружило, что национальная полиция и представители гражданской гвардии применили чрезмерную силу 1 октября в Каталонии", — заявил специалист организации по Западной Европе Картик Радж (Kartik Raj). Тот факт, что закон был на стороне полиции и правоохранители исполняли решение суда, "не давал им права применять насилие в отношении мирных демонстрантов", добавил он.

Ранее госсекретарь Испании по международным делам Ильдефонсо Кастро заявил, что действия полиции во время проведения референдума о независимости Каталонии были "совершенно соразмерны", отметив, что полицейские выполняли постановление суда. При этом представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло извинился за действия полиции, но назвал их обоснованными и возложил всю ответственность за случившееся на власти Каталонии, так как они "вдохновляли людей" на участие в референдуме.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. Каталонские власти заявили, что в ходе столкновений пострадали 893 участника голосования, МВД со своей стороны сообщил о 431 пострадавшем сотруднике. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.