Гройсман усомнился в психическом здоровье Земана после заявления по Крыму

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя заявления президента Чехии Милоша Земана по "компенсации за Крым", заявил, что "здоровый человек никогда такого не скажет, а глубоко психически больной – возможно".

Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины.

"Здоровый человек никогда такого не скажет. А глубоко психически больной – возможно. Я убежден в том, что чехи прекрасные, умные люди, наши друзья и партнеры. Я думаю, что среди такой прекрасной нации есть те, кто иногда позволяет себе сумасшедшие заявления", — заявил Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".