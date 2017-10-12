Немецкий политик прокомментировал запрос Украиной компенсации за Крым

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Присоединение Крыма к России было основано на решении его жителей, поэтому вопрос о компенсации Украине за полуостров "совершенно исключен", заявил РИА Новости немецкий политик, глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.
"Вопрос компенсации совершенно исключен. Эта тема должна быть закрыта раз и навсегда… Жители Крыма сделали свой выбор, и его не следует оспаривать", — заявил Маурер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".