Немецкий политик прокомментировал запрос Украиной компенсации за Крым

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Присоединение Крыма к России было основано на решении его жителей, поэтому вопрос о компенсации Украине за полуостров "совершенно исключен", заявил РИА Новости немецкий политик, глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.

Во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины.

"Вопрос компенсации совершенно исключен. Эта тема должна быть закрыта раз и навсегда… Жители Крыма сделали свой выбор, и его не следует оспаривать", — заявил Маурер.

Ранее Маурер в составе норвежской делегации прибыл в Крым с визитом, который подходит к концу 12 октября.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".