Гройсман призвал решить разногласия по закону об образовании

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Разногласия с международными партнерами по новому закону об образовании нужно решить с помощью диалога, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, добавив, что "угрожать Украине – это из какой-то фантастики", ее "надо уважать и по-дружески любить".
"Я считаю, что угрожать Украине – это вообще из какой-то фантастики. Нас надо уважать, по-дружески любить. Мы всегда гостеприимные, открытые к общению. Нам не нужны конфликты ни с Венгрией, ни с Чехией, ни с другими нашими партнерами. Мы настроены на нормальное взаимодействие. Поэтому я попросил бы всех своих коллег немного уменьшить накал этой истории. И конкретно сказать, какие есть вопросы, давайте обсудим", — заявил Гройсман в четверг в эфире телеканала "112 Украина".
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.