Гройсман призвал решить разногласия по закону об образовании

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Разногласия с международными партнерами по новому закону об образовании нужно решить с помощью диалога, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, добавив, что "угрожать Украине – это из какой-то фантастики", ее "надо уважать и по-дружески любить".

По информации издания Magyar Nemzet , глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями Украины. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в стране. Накануне Климкин сообщил, что удивлен заявлениями Венгрии о пересмотре соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании. Он намерен обсудить этот вопрос в Будапеште 12 октября.

"Я считаю, что угрожать Украине – это вообще из какой-то фантастики. Нас надо уважать, по-дружески любить. Мы всегда гостеприимные, открытые к общению. Нам не нужны конфликты ни с Венгрией, ни с Чехией, ни с другими нашими партнерами. Мы настроены на нормальное взаимодействие. Поэтому я попросил бы всех своих коллег немного уменьшить накал этой истории. И конкретно сказать, какие есть вопросы, давайте обсудим", — заявил Гройсман в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.