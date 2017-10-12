В Испании разбился истребитель, принимавший участие в параде, сообщают СМИ

Многоцелевой истребитель Eurofighter во время выступления на авиашоу в Торре-дель-Мар, Испания. Архивное фото

Многоцелевой истребитель Eurofighter во время выступления на авиашоу в Торре-дель-Мар, Испания. Архивное фото

МАДРИД, 12 окт – РИА Новости. Истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос (провинция Альбасете, юго-восток Испании), сообщает газета El Mundo.

Это был один из четырех истребителей Eurofighter, которые принимали участие в параде. Как сообщает El País со ссылкой на свои источники, пилот не успел катапультироваться.

В Мадриде 12 октября проходил парад в честь национального праздника Испании, который принимал глава государства, король Фелипе VI. В параде приняли участие 4000 военных, в том числе сотрудники Национальной полиции и Гражданской Гвардии, а также военная техника, в том числе самолеты.

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