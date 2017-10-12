РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Надругательство над символом России": США сняли флаги со зданий дипмиссий

13:4912.10.2017
(обновлено: 13:50 12.10.2017)
04232
© Фото : аккаунт МИД РФ в TwitterЗдание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагомЗдание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом
© Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Американские власти сняли российские флаги с ранее захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России" и пригрозили ответными мерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона уже заявила американским властям "решительный протест".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Песков прокомментировал снятие российских флагов с дипсобственности в США
В госдепартаменте действия властей США никак не объяснили. Представитель американского ведомства заверил РИА Новости, что флаги с генконсульства в Сан-Франциско были сняты "бережно", и в настоящее время они "хранятся в безопасности" в консульских зданиях. То же самое касается и флагов, снятых с торгпредства РФ в Вашингтоне.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отметил, что "недружественные шаги США идут вразрез звучавшим ранее заверениям о желании налаживать российско-американские отношения". Он потребовал "незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие РФ, и не допускать подобного впредь".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Российский флаг исчез с крыши консульства в Сан-Франциско

"Складывается впечатление, что американские политические силы, конечно, не все, но ряд… насквозь пронизаны русофобией и действуют заодно со спецслужбами и просто сознательно из всех сил разрушают отношения между двумя странами", — считает Захарова.

Торгпред России в США Александр Стадник даже засомневался в интеллектуальном уровне представителей американских властей. "Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", — сказал он.

Здание торгпредства РФ в Вашингтоне со снятым российским флагом
© Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter
Россия пригрозила США ответить на снятие флагов с дипломатических объектов
В любом случае, в Москве пообещали подумать над ответными шагами. Своими идеями о возможной реакции РФ на действия Соединенных Штатов уже поделились российские законодатели. Так, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил арестовать или приостановить пользование Вашингтоном американскими объектами, находящимися в России. При этом сенатор все же посоветовал "не трогать посольство", а рассмотреть для этой цели другие учреждения. Джабаров подчеркнул, что американцы не понимают хорошее отношение, "они думают, что раз мы молчим, значит, они все делают правильно".

В Госдуме, в свою очередь, уверены: произошедшее нужно тщательно расследовать, а виновных – наказать. "Необходимо добиваться расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности. Данный инцидент, спровоцированный американской стороной, является очередным отягчающим фактором российско-американских отношений", — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Он подчеркнул, что подобные "криминальные действия властей США" не должны оставаться без внимания международных правозащитных организаций.

Пока же российские депутаты решили воздержаться от ранее запланированной поездки в США. По словам вице-спикер Госдумы Петра Толстого, визит отложат "на неопределенный срок". "Оскорбление государственных символов — последнее, до чего можно опуститься в двусторонних отношениях", — считает депутат.

"Из вредности"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В МИД расценили снятие флагов в США как надругательство над символом России
Бывший посол РФ в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов объясняет действия американской стороны не иначе, как "вредностью". "Совершенно очевидно, что никакой необходимости американцам это делать кроме как из вредности не было", — поделился он своим мнением с РИА Новости.

Панов указал на то, что власти США не имели права снимать флаги, так как для этого нужно было проникнуть на территорию дипсобственности, что невозможно без разрешения сотрудников посольства РФ. Кроме того, он отметил, что по правилам флаг вывешивается на действующих дипломатических представительствах.

"В данном случае, в общем-то, флаг, может быть, и не нужен на этом представительстве, но это уже наше дело, будем ли мы это делать или нет. Если они хотели настоять на том, что нужно снять флаг, это нужно было сказать нам, и мы бы уже сами тогда принимали решение и сами его спускали и хранили", — сказал собеседник агентства.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена