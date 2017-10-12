"Надругательство над символом России": США сняли флаги со зданий дипмиссий

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Американские власти сняли российские флаги с ранее захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России" и пригрозили ответными мерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона уже заявила американским властям "решительный протест".

В госдепартаменте действия властей США никак не объяснили. Представитель американского ведомства заверил РИА Новости, что флаги с генконсульства в Сан-Франциско были сняты "бережно", и в настоящее время они "хранятся в безопасности" в консульских зданиях. То же самое касается и флагов, снятых с торгпредства РФ в Вашингтоне.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отметил, что "недружественные шаги США идут вразрез звучавшим ранее заверениям о желании налаживать российско-американские отношения". Он потребовал "незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие РФ, и не допускать подобного впредь".

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"Складывается впечатление, что американские политические силы, конечно, не все, но ряд… насквозь пронизаны русофобией и действуют заодно со спецслужбами и просто сознательно из всех сил разрушают отношения между двумя странами", — считает Захарова.

Торгпред России в США Александр Стадник даже засомневался в интеллектуальном уровне представителей американских властей. "Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", — сказал он.

В любом случае, в Москве пообещали подумать над ответными шагами. Своими идеями о возможной реакции РФ на действия Соединенных Штатов уже поделились российские законодатели. Так, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил арестовать или приостановить пользование Вашингтоном американскими объектами, находящимися в России. При этом сенатор все же посоветовал "не трогать посольство", а рассмотреть для этой цели другие учреждения. Джабаров подчеркнул, что американцы не понимают хорошее отношение, "они думают, что раз мы молчим, значит, они все делают правильно".

В Госдуме, в свою очередь, уверены: произошедшее нужно тщательно расследовать, а виновных – наказать. "Необходимо добиваться расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности. Данный инцидент, спровоцированный американской стороной, является очередным отягчающим фактором российско-американских отношений", — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Он подчеркнул, что подобные "криминальные действия властей США" не должны оставаться без внимания международных правозащитных организаций.

Пока же российские депутаты решили воздержаться от ранее запланированной поездки в США. По словам вице-спикер Госдумы Петра Толстого, визит отложат "на неопределенный срок". "Оскорбление государственных символов — последнее, до чего можно опуститься в двусторонних отношениях", — считает депутат.

"Из вредности"

Бывший посол РФ в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов объясняет действия американской стороны не иначе, как "вредностью". "Совершенно очевидно, что никакой необходимости американцам это делать кроме как из вредности не было", — поделился он своим мнением с РИА Новости.

Панов указал на то, что власти США не имели права снимать флаги, так как для этого нужно было проникнуть на территорию дипсобственности, что невозможно без разрешения сотрудников посольства РФ. Кроме того, он отметил, что по правилам флаг вывешивается на действующих дипломатических представительствах.

"В данном случае, в общем-то, флаг, может быть, и не нужен на этом представительстве, но это уже наше дело, будем ли мы это делать или нет. Если они хотели настоять на том, что нужно снять флаг, это нужно было сказать нам, и мы бы уже сами тогда принимали решение и сами его спускали и хранили", — сказал собеседник агентства.