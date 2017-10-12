Кабмин Армении одобрил подписание с Россией оборонного кредитного договора

ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Кабмин Армении на заседании в четверг одобрил предложение о подписании с РФ оборонного кредитного соглашения на сумму 100 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости.

"Дать согласие на заключение соглашения между правительствами РФ и Армении о предоставлении государственного экспортного кредита", — говорится в решении.

Согласно документу, представленному министром финансов Варданом Арамяном, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит на сумму 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта на поставку продукции, рассчитанной в долларах. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.

В преамбуле документа отмечается, что он нацелен на дальнейшее укрепление дружественных отношений между государствами. Полномочными органами в реализации соглашения являются: с армянской стороны — министерства финансов и обороны, с российской – Минфин и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом по годовой ставке в 3%. В рамках кредита Армения закупает у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А ("Солнцепек") с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи.

В июле министр финансов Армении заявил, что кредит полностью не использован — из 200 миллионов долларов не потрачена сумма в 30 миллионов долларов. По словам министра обороны Вигена Саркисяна, выполнение соглашения по этому кредиту завершится до конца года.