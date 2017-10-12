В Доминикане погибла россиянка, высунувшаяся топлесс из окна авто

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российская туристка погибла в Доминиканской Республике, высунувшись из окна автомобиля на полном ходу, сообщает местный портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дарана Мехию.
СМИ назвали имя погибшей — это уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина. В момент происшествия в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая записала произошедшее на камеру телефона.
На кадрах, попавших в распоряжение портала, видно, как девушка в одних трусах высунулась в окно автомобиля. Через несколько секунд она врезалась головой в дорожный знак. Позже она скончалась в больнице от полученной травмы.