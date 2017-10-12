Кличко предложил назвать один из скверов в Киеве в честь Немцова

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выступил с инициативой присвоения имени убитого политика Бориса Немцова одному из киевских скверов; уже проведена подготовительная работа, в ближайшее время решение о переименовании должен принять Киевсовет, сообщается в четверг на персональном сайте киевского градоначальника.

Кличко сообщил, что обсуждал возможность переименования объектов в Киеве в честь оппозиционного российского политика с его дочерью Жанной, теперь этот вопрос должен рассмотреть горсовет.

"Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам", — цитирует Кличко его пресс-служба.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.