Кличко предложил назвать один из скверов в Киеве в честь Немцова

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выступил с инициативой присвоения имени убитого политика Бориса Немцова одному из киевских скверов; уже проведена подготовительная работа, в ближайшее время решение о переименовании должен принять Киевсовет, сообщается в четверг на персональном сайте киевского градоначальника.
"Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам", — цитирует Кличко его пресс-служба.
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.