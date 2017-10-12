Кортеж замглавы миссии ОБСЕ столкнулся с БТР силовиков под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Кортеж замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга попал в ДТП в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, столкнувшись с бронетранспортером силовиков, никто не пострадал, заявили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Двенадцатого октября кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в ДТП, столкнувшись с БТР ВСУ в населенном пункте Орловка (под Авдеевкой). В результате происшествия пострадавших нет, наблюдатели продолжили маршрут следования", — сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве ДНР напомнили, что Хуг находится в Донбассе и в четверг планирует посетить с инспекцией район промзоны вблизи подконтрольной ополченцам Ясиноватой и Петровский район Донецка.