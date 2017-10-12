Слуцкий прокомментировал отказ Госдумы от поездки в США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Отказ направлять в США делегацию ГД стал самым взвешенным и адекватным ответом со стороны парламентариев на снятие флагов РФ с дипсобственности в Сан-Франциско и Вашингтоне, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее были сняты флаги РФ с закрытой по требованию американской стороны российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне. Как сообщили РИА Новости в среду в госдепартаменте США, "бережно снятые" флаги "хранятся в безопасности в этих зданиях". Совет Государственной думы принял решение отложить поездку делегации ГД в США в связи с тем, что на российских диппредставительствах были сняты российские флаги, сообщили журналистам в аппарате Госдумы.

"Снятие флагов РФ со зданий объектов российской дипсобственности в США – это очередной деструктивный шаг в дипломатической войне, развязанной еще администрацией предыдущего президента Америки Барака Обамы. Подобные действия носят явно провокационный характер", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.

"Госдума полностью солидарна с позицией нашего посольства в Вашингтоне и МИД РФ, выразивших американской стороне решительный протест. Считаю, что отказ направлять в США делегацию группы депутатов стал самым взвешенным и адекватным ответом со стороны депутатского корпуса в этой ситуации", — также заявил парламентарий.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) заявил о том, что его фракция изначально была "в принципе не против" участия представителей Госдумы в ежегодном Молодежном форуме в Нью-Йорке.

"Это была возможность донести свою позицию по ряду злободневных вопросов. Однако на фоне снятия российских флагов с диппредставительств России в США мы изменили точку зрения, в таком контексте лететь туда, конечно, нельзя. Действия американцев не просто нарушают общепринятые правила, это хамство, на которое недопустимо закрывать глаза", — заявил он.