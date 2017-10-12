Слуцкий прокомментировал отказ Госдумы от поездки в США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Отказ направлять в США делегацию ГД стал самым взвешенным и адекватным ответом со стороны парламентариев на снятие флагов РФ с дипсобственности в Сан-Франциско и Вашингтоне, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Снятие флагов РФ со зданий объектов российской дипсобственности в США – это очередной деструктивный шаг в дипломатической войне, развязанной еще администрацией предыдущего президента Америки Барака Обамы. Подобные действия носят явно провокационный характер", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) заявил о том, что его фракция изначально была "в принципе не против" участия представителей Госдумы в ежегодном Молодежном форуме в Нью-Йорке.
"Это была возможность донести свою позицию по ряду злободневных вопросов. Однако на фоне снятия российских флагов с диппредставительств России в США мы изменили точку зрения, в таком контексте лететь туда, конечно, нельзя. Действия американцев не просто нарушают общепринятые правила, это хамство, на которое недопустимо закрывать глаза", — заявил он.