ВСУ нарушают договоренности об отводе вооружения в Донбассе, заявили в ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (136)

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала со стороны украинских силовиков нарушения договоренностей об отводе вооружения от линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе.

"Девятого октября в подконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал три буксируемые гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра, стоявшие вблизи поселка Гранитное в 78 километрах к юго-западу от Донецка, что является нарушением соответствующих линий отвода", — заявил представитель пресс-службы.

В миссии ОБСЕ добавили, что наблюдатели зафиксировали отсутствие реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов в местах, предназначенных для хранения на территории, контролируемой украинскими силовиками.

"В подконтрольных правительству районах команда миссии отметила, что 12 РСЗО БМ-21 "Град" и два зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" по-прежнему отсутствуют в месте хранения вооружения, которое раньше было отмечено как неиспользуемое", — заявил представитель пресс-службы.