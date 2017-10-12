ВСУ нарушают договоренности об отводе вооружения в Донбассе, заявили в ОБСЕ

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала со стороны украинских силовиков нарушения договоренностей об отводе вооружения от линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.
Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе.
"Девятого октября в подконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал три буксируемые гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра, стоявшие вблизи поселка Гранитное в 78 километрах к юго-западу от Донецка, что является нарушением соответствующих линий отвода", — заявил представитель пресс-службы.
"В подконтрольных правительству районах команда миссии отметила, что 12 РСЗО БМ-21 "Град" и два зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" по-прежнему отсутствуют в месте хранения вооружения, которое раньше было отмечено как неиспользуемое", — заявил представитель пресс-службы.