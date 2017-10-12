"Лаборатория Касперского" опровергла информацию СМИ о шпионаже в США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" опровергает информацию СМИ об использовании компании для поиска секретных документов в США, просит предоставить доказательства, сообщили РИА Новости в компании.
Согласно данным источников The New York Times, спецслужбы Израиля выявили факты того, что хакеры по указанию российского правительства следили за компьютерами по всему миру с помощью программы "Лаборатория Касперского". Израильские хакеры взломали систему "Касперского" и предупредили США о российской слежке, в результате программу удалили с правительственных компьютеров.
"Так как "Лаборатории Касперского" не было представлено никаких доказательств случившегося, мы не можем провести собственное расследование этих необоснованных заявлений. Если есть какие-либо признаки того, что инфраструктура компании была использована третьими лицами, мы просим тех, кто обладает проверяемой информацией об этом, предоставить ее нам", — добавил собеседник агентства.
Компания подчеркивает, что считает "крайне прискорбной ситуацию, когда недоказанные утверждения продолжают влиять на имидж компании, которая за 20 лет работы никогда не помогала ни одному правительству в мире заниматься кибершпионажем".