"Лаборатория Касперского" опровергла информацию СМИ о шпионаже в США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" опровергает информацию СМИ об использовании компании для поиска секретных документов в США, просит предоставить доказательства, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что правительство России использовало антивирусную программу "Лаборатории Касперского" для тайного получения доступа к компьютерам по всему миру с целью поиска правительственных документов США и информации под грифом "совершенно секретно". Программа, созданная московской компанией "Лаборатория Касперского", якобы регулярно сканировала компьютерные файлы, на которых она была установлена для поиска вирусов и другого вредоносного ПО.

Согласно данным источников The New York Times, спецслужбы Израиля выявили факты того, что хакеры по указанию российского правительства следили за компьютерами по всему миру с помощью программы "Лаборатория Касперского". Израильские хакеры взломали систему "Касперского" и предупредили США о российской слежке, в результате программу удалили с правительственных компьютеров.

"Лаборатория Касперского" не имеет отношения к ситуации, описанной в статье The New York Times и иных СМИ, и не обладает никакой информацией о ней. Мы еще раз подтверждаем свою готовность работать вместе с властями США, чтобы ответить на любые вопросы относительно продуктов компании, а также ее внутренних процедур", — сообщил представитель компании.

"Так как "Лаборатории Касперского" не было представлено никаких доказательств случившегося, мы не можем провести собственное расследование этих необоснованных заявлений. Если есть какие-либо признаки того, что инфраструктура компании была использована третьими лицами, мы просим тех, кто обладает проверяемой информацией об этом, предоставить ее нам", — добавил собеседник агентства.

Компания подчеркивает, что считает "крайне прискорбной ситуацию, когда недоказанные утверждения продолжают влиять на имидж компании, которая за 20 лет работы никогда не помогала ни одному правительству в мире заниматься кибершпионажем".