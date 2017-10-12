Молдавский депутат выступил за отмену закона об образовании на Украине

СТРАСБУРГ, 12 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Молдавский парламентарий Влад Батрынча заявил, что выступает за пересмотр украинского закона об образовании.

В четверг в ПАСЕ проходит обсуждение проекта доклада эстонского парламентария, по итогам которого будет принята резолюция. В понедельник ПАСЕ, несмотря на недовольство украинской делегации, приняла большинством голосов решение включить в повестку дня сессии обсуждение доклада о новом законопроекте об образовании на Украине.

Выступая на русском языке, Батрынча указал, что "это нарушение европейских норм и принципов". "И Украина, которая говорит именно о европейских нормах и принципах, поступает как будто у них перед глазами меню в ресторане. То есть какие-то нормы они заказывают и потребляют, а какие-то — делают вид, что просто не замечаются. Европейские нормы говорят о том, что меньшинствам надо предоставить право на защиту собственной идентичности и культуры", — сказал он.

По его словам, на Украине "происходит ассимиляция национальных меньшинств, происходит дикий пещерный национализм". "А Украина — многонациональная мультикультурная страна. В этой стране для гармоничного развития нужно сохранить те нормы, которые поощряют развитие культуры и идентичности меньшинств", — уверен парламентарий.

"Как представитель молдавской делегации, я считаю, что данный закон должен быть отменен и пересмотрен, и решение об его отправке в Венецианскую комиссию — это лукавство, попытка обойти общественное мнение… Все в этом зале прекрасно понимают, что если бы Украина действительно хотела знать мнение Венецианской комиссии, отправить проект нового закона об образовании надо было до его подписания президентом Порошенко", — заявил Батрынча.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.