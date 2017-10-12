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"По-тихому": минобороны сообщило о переброске войск НАТО к границам РФ

12:4812.10.2017
(обновлено: 13:02 12.10.2017)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в ЛитвеАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. К российским границам в Польше "по-тихому" перебросили целую американскую дивизию, сообщил официальный представители Минобороны Игорь Конашенков.

Речь идет о 2-й бронетанковой бригаде, которая расположилась вместе с бронетехникой в окрестностях населенных пунктов Болеславец, Торунь, Сквежина, Жагань и Дравско-Поморске.

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По словам Конашенкова, 2-я бронетанковая бригада прибыла на смену 3-й, военная техника которой так и осталась на территории Польши.

"Вся техника этой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley и еще около сотни единиц машин) должна была остаться. А личный состав 3-й бронетанковой бригады, чтобы не нарушать подписанный с Россией в 1997 году "Основополагающий акт НАТО-РФ", должны были заменить военнослужащие 2-й бронетанковой бригады ВС США", — отметил Конашенков, добавив, что де-факто у российских границ сейчас развернута не бригада, а механизированная дивизия НАТО.

Западная истерия, развернутая в СМИ во время российско-белорусских учений "Запад-2017", оказалась лишь прикрытием для этой операции, считает представитель Минобороны.

Он отметил, что все заявления о "русской угрозе" — мошеннически отыгранная информационная завеса для прикрытия переброски 2-й бронетанковой бригады

"Так кто же готовит агрессию?" — задается вопросом Конашенков.

В Совете Федерации ждут объяснений

В России ждут объяснений от США и НАТО в связи с размещением 2-й бронетанковой бригады у российско-польской границы. Об этом заявил в четверг глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Бывший главком ОВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Архивное фото
© AP Photo / Kevin Hagen
Экс-командующий силами НАТО в Европе осудил РФ за "амбиции" в Черном море

"Поэтому хотелось бы предупредить натовцев — трюк не прошёл, манёвр заметили, и хотелось бы получить внятные объяснения такому опасному шагу с их стороны не на уровне "в Польше испугались учений", — сказал он.

По его словам, США подтвердили, что "ничего не делают случайно", даже истерики в СМИ, причина для которых оказалась "банальной и прагматичной".

Косачев также отметил, что когда Россию начинают обвинять в киберугрозах или во вмешательстве в выборы, можно практически точно угадать, что именно это последует в адрес Москвы со стороны Запада.

Запад-2017

Российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории двух стран с 14 по 20 сентября 2017 года. В них было задействовано 12,7 тысяч военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.

Солдаты США на улице Риги
© Flickr / U.S. Army Europe Images/Jeremy J. Fowler
"Под прикрытием демагогии". Эксперт о дивизии США у российских границ

Как сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, за маневрами наблюдали 95 представителей 50 стран.

Он отметил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере российско-белорусских учений не оправдались.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса, Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность учений "Запад-2017". Балданса отметила, что российская сторона сообщила об маневрах в Совет Россия — НАТО и пригласила на часть из них международных наблюдателей.

Она также добавила, что "официальные данные России и Белоруссии не совпадают со сведениями СМИ".

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд отметил, что НАТО очень внимательно следил за тем, " какие операции проводили русские, чтобы понимать, на каком уровне они находятся в плане развития (военных) возможностей, какие могут быть последствия для безопасности НАТО, США".

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"Запад-2017": залпы РСЗО, удары Су-25 и маневры кораблей Балтфлота
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