В Киргизии задержали члена террористической группировки

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Член международной террористической организации (МТО), планировавший теракты в странах Центральной Азии задержан в Киргизии, передает в четверг агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"В 2016 году по указанию главарей МТО К.Х. был переброшен из Сирии в страны Центральной Азии с целью оседания, подготовки и организации террористических акций, в том числе на территории Киргизстана", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, задержанный в четверг террорист, 39-летний уроженец Ошской области Киргизии, в 2013 году он выехал в Сирию, вступил в состав террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам"*. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*Террористическая организация, запрещенная в России