В Турция оценят предложение США по урегулированию визового кризиса

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара получила от США предложение по урегулированию визового кризиса между двумя странами, оно будет оценено, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в четверг.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

"Вчера была беседа глав МИД наших стран, во время которой мы получили от американской стороны предложение по урегулированию этого кризиса, мы его оценим. С нашей стороны картина ясна. Берутся показания в рамках юридического процесса. И США и любая страна должны уважать наши правовые институты. Когда наши граждане за границей сталкиваются с подобными вещами, нам говорят о независимости судебного расследования. И в Турции то же самое. Надеюсь, они (США) это наконец сами увидят", — сказал Калын журналистам в Анкаре.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.