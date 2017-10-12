Молдавский депутат раскритиковал украинский закон об образовании

СТРАСБУРГ, 12 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Молдавский парламентарий Влад Батрынча считает, что новый закон об образовании на Украине лишает молдаван возможности преподавать и учиться на родном языке.

В четверг в ПАСЕ проходит обсуждение проекта доклада эстонского парламентария по итогам которого будет принята резолюция. В понедельник ПАСЕ, несмотря на недовольство украинской делегации, приняла большинством голосов решение включить в повестку дня сессии обсуждение доклада о новом законопроекте об образовании на Украине.

Выступая в ходе дискуссии на русском языке, молдавский парламентарий заявил, что "искусство жить вместе закреплено во всех европейских нормах и конвенциях: это европейская хартия о региональных языках, это конвенция о защите прав национальных меньшинств, это конвенция прав человека, — все эти конвенции были нарушены в тот момент, когда Верховная рада Украины приняла решение о принятии нового закона об образовании".

"В Украине уже сотни лет мирно живут более 250 тысяч молдаван, они живут компактно в Черновицкой, Одесской области. Эти люди никогда не создавали проблем на Украине, никогда не дестабилизировали ситуацию… Сегодня этим людям украинское государство отказывает в образовании на родном языке, а европейские нормы говорят, что язык — это важнейший аспект и фундамент идентичности", — сказал он.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.