Эксперт: Вашингтон взял курс на ревизию договоров в сфере безопасности

Американский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша. Архивное фото

Американский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Решение США перебросить в Польшу дополнительную бронетанковую бригаду свидетельствует о том, что Вашингтон взял курс на пересмотр ряда важнейших международных договоров в сфере стратегической стабильности, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу на фоне российско-белорусского учения "Запад-2017" прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Польше и Прибалтике осталась не выведенной техника 3-й американской бригады.

"Данное решение США — перебросить в Польшу дополнительную танковую бригаду — свидетельствует о том, что Вашингтон фактические взял курс на ревизию целого ряда важнейших международных договоров в сфере обеспечения стратегической стабильности", — сказал Коротченко.

Он пояснил, что подобное решение является прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, который запрещает развертывать на территориях новых стран членов альянса существенные боевые силы.

Эксперт напомнил, что перед этим "США поставили под сомнение Договор по открытому небу односторонними решениями на запрет наблюдательных полетов российских самолетов, также не исключен выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)". "Сегодня виден еще один шаг США в данном направлении", — добавил Коротченко.

"Присутствие дополнительных силовых компонентов американской военной машины на территории Польши — это не просто недружественный шаг, а решение, которое создает угрозу нашим национальным интересам Российской Федерации", — заключил эксперт.