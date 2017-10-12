В Ираке заявили, что сбили беспилотник пешмерги, снимавший позиции военных

БАГДАД, 12 окт — РИА Новости. Иракские ВС сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий курдским ополчениям пешмерга, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.

"ПВО 16-го дивизиона иракской армии сбили БПЛА пешмерги в небе над спорной территорией к югу от города Мосул", — заявил источник.

Местные СМИ сообщают, что БПЛА выполнял разведывательные функции в районе Нимруд, делая фотографии расположения войск. По их данным, в этом регионе БПЛА запрещено заниматься фотографированием позиций армии.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента страны 27 сентября право на ввод войск в богатую нефтяными месторождениями провинцию Киркук. Провинция уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города. Заместитель председателя парламента Иракского Курдистана Джаафар Ибрагим заявил во вторник в интервью РИА Новости, что не ожидает реальных военных столкновений между иракской армией и ополченцами пешмерги.