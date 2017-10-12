В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков на КПП в Донбассе

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики выразило опасение в связи с возможными провокациями со стороны украинских силовиков с обстрелами пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.

Как заявил журналистам представитель ведомства, провокации могут быть до 17 октября на одном из четырех пунктов пропуска на линии разграничения. По его словам, украинские силовики собираются "искусственно создать на пропускных пунктах очереди из желающих пересечь контрольно-пропускные пункты" и провести обстрелы "переодетыми украинскими боевиками с опознавательными знаками армии ДНР", чтобы впоследствии обвинить ополченцев в "якобы агрессии по отношению к международным наблюдателям и правозащитным организациям".