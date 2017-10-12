Докладчик ПАСЕ назвал противоречивым новый закон об образовании на Украине

СТРАСБУРГ, 12 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Докладчик ПАСЕ по закону об образовании на Украине Андрес Эркель назвал этот документ противоречивым и выразил сожаление, что Киев не запросил мнение Венецианской комиссии до его принятия.

В понедельник ПАСЕ, несмотря на недовольство украинской делегации, приняла большинством голосов решение включить в повестку дня сессии обсуждение доклада о новом законопроекте об образовании на Украине. В четверг проходит обсуждение проекта доклада эстонского парламентария, по итогам которого будет принята резолюция.

"Я бы хотел напомнить вам… некоторые ключевые пункты этого текста (проекта доклада). Один из пунктов связан с тем, что этот закон очень противоречивый… Когда парламент страны принимает такие противоречивые законы, а именно это сейчас случилось, у нас в распоряжении есть один важный инструмент: мы можем запросил мнение Венецианской комиссии", — сказал эстонский парламентарий, открытая дискуссию.

Он выразил сожаление, что "его не запросили до принятия такого закона".

"Я нахожусь в очень деликатной ситуации, потому что нужно включить мнение Венецианской комиссии, но оно будет готово только к концу года. Поэтому у ассамблеи нет сейчас некоторых выводов, мы не можем идти слишком далеко в плане юридических мер. Мы ждем результаты работы Венецианской комиссии",- отметил докладчик.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.