МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России ждут объяснений от США и НАТО в связи с размещением дополнительных военных подразделений у российско-польской границы, заявил в четверг глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

В Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США в дополнение к ранее размещённой в Польше и прибалтийских республиках военной технике 3-й американской бронетанковой бригады, что доводит уровень присутствия до масштаба механизированной дивизии.

"Таким образом ещё раз подтвердилось, что США и НАТО ничего не делают случайно — даже истерики в СМИ, которыми сопровождались российско-белорусские учения "Запад 2017". Причина оказалась банальной и прагматичной: нужны были обоснования для нарушения пока ещё не отменённых договоренностей НАТО и России о неразмещении значительных (а дивизия — это значительно) вооружений и сил у границ друг друга", — написал Косачев в Facebook.

По его словам, когда поднимается волна одинаковых "стихийных" возмущений в адрес России, можно практически всегда угадать, что за этим последует.

"Когда кричат про киберугрозы и вмешательство в выборы — почти гарантировано, что именно это и последует с западной стороны в наш адрес", — сказал сенатор. Громче всех "держи вора" кричит сам вор, добавил Косачев.

"Поэтому хотелось бы предупредить натовцев — трюк не прошёл, манёвр заметили, и хотелось бы получить внятные объяснения такому опасному шагу с их стороны не на уровне "в Польше испугались учений". Не будем путать причины с предлогами", — заключил глава международного комитета.