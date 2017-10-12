Закон об образовании помешает меньшинствам на Украине, считают в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 12 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Докладчик ПАСЕ по закону об образовании на Украине Андрес Эркель заявил, что из-за принятия этого документа языковым меньшинствам будет сложнее получать образование на родном языке.
"Мы говорим о новом законе об образовании. Этот закон был принят на Украине, речь там идёт, в частности, о правах меньшинств, которым теперь будет сложнее получать образование на родном языке", — сказал Эркель, открывая обсуждение.
Он добавил, что "в комитете по культуре мы очень быстро подготовили этот доклад".
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.