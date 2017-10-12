В ДНР за сутки обезвредили более 400 боеприпасов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (134)

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 400 неразорвавшихся боеприпасов за минувшие сутки, сообщили в четверг в МЧС ДНР.

"За минувшие сутки на территории республики извлечено, вывезено и уничтожено 219 артиллерийских снарядов калибром 30 миллиметров, 75 артиллерийских снарядов калибром 23 миллиметра, боеприпас РСЗО "Ураган", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, также найдены и обезврежены пять гранат и более 100 гранатометных выстрелов.